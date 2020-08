Il Ragusa Calcio inserisce in organico il centrocampista Fichera

Ragusa Calcio rimpolpa ulteriormente il settore giovanile della prima squadra con l’arrivo di un centrocampista classe 2003. Si tratta di Samuele Fichera, ragusano, proveniente dalla Game Sport, con tanta voglia di dimostrare le proprie capacità, per la prima volta in una formazione senior. “E’ un grande onore avere avuto la possibilità di essere stato inserito nell’organico della squadra della mia città – sottolinea Fichera – e cercherò di fare il possibile per ripagare la fiducia che mi è stata concessa. Mi aspetto molte cose positive. Sono certo che arriveranno grandi soddisfazioni sia a livello individuale che di gruppo nella prossima stagione in Eccellenza. Sicuramente riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Dopo una settimana di lavoro, ho notato parecchio la differenza, per quanto riguarda la preparazione atletica, rispetto al settore giovanile. Ma questo non mi spaventa. Anzi, mi spinge a fare di più”. Intanto, la società azzurra si sta dando da fare per organizzare delle amichevoli che consentano al tecnico Filippo Raciti e ai suoi ragazzi di verificare quali saranno i correttivi da adottare per migliorare ulteriormente in questa prima fase della preparazione.

