Calcio. Prima settimana di allenamenti per il Città di Comiso

Il Città di Comiso calcio, dopo la prima settimana di allenamento, traccia già un primo bilancio. Si ritiene soddisfatto Gaspare Violante dei risultati conseguiti dal gruppo verdearancio che, allo stadio comunale Peppe Borgese, dopo avere riavviato l’attività fisica, ha dimostrato di essere pronto a gettare i semi per la creazione di una grande squadra. “La prima settimana di allenamento – chiarisce Violante – ci ha lasciati molto soddisfatti. Sia per la mentalità che questi ragazzi stanno riuscendo ad esprimere quanto per la notevole voglia di lavorare. Ci sembra un gruppo formato da calciatori che hanno una grande fame e può essere anche comprensibile dopo tutto questo periodo di fermo. Abbiamo pure notato la notevole voglia di sacrificarsi manifestata da questi ragazzi e siamo certi che ci toglieremo qualche grossa soddisfazione. Siamo contenti dell’organico, dell’età media del gruppo, 22-23 anni, che ci consentirà di lavorare anche in prospettiva. Abbiamo già detto a ciascuno di loro che non bisognerà tirarsi indietro nel fornire il proprio supporto, ognuno per le singole capacità che si possiedono, al raggiungimento dell’obiettivo che la squadra si è prefissata. Cercheremo di raggiungere traguardi importanti”. Il Città di Comiso continuerà ad allenarsi ogni giorno dalle 18 prima della pausa ferragostana. Subito dopo è prevista un’amichevole con l’Asd Ragusa 1949 che milita nel campionato di Eccellenza. “Per quanto riguarda il torneo di Promozione – spiega il diesse Alessandro Nifosì – si annuncia molto competitivo. Cercheremo di dire la nostra ma sappiamo già che sarà alquanto complicato. Ecco perché occorre lavorare con la massima dedizione, seguendo le indicazioni dello staff tecnico, per riuscire ad ottenere delle risposte in grado di proiettarci lungo strade lastricate di risultati positivi. Noi ci speriamo e ci stiamo muovendo proprio per questo”.

