La ragusana Guastella si fa in tre con “Idonea ma non ammessa”

Giulia deve combattere ogni giorno con gli ostacoli che le si pongono davanti. Aspettative da parte della famiglia che sogna un percorso universitario, aspettative da parte dei suoi insegnanti di teatro che la indirizzano nel seguire un percorso attoriale, aspettative di provini che si rivelano inutili, aspettative per i progetti che lei stessa si è prefissata. Insomma: aspettative su aspettative. Non è, del resto, come dice Auden, l’età dell’ansia quella che stiamo vivendo adesso? E Giulia Guastella dà una chiave di lettura con il suo “Idonea ma non ammessa”, uno sfavillante “one woman show” che sarà proposto domani, a partire dalle 21,30, nell’anfiteatro di Poggio del sole resort, lungo la Sp 25 Ragusa mare. “Sì, è vero – afferma l’attrice ragusana, felice di riproporsi di nuovo al suo pubblico – ho preparato, con l’aiuto di Federica Bisegna e con la regia di Vittorio Bonaccorso della compagnia Godot che mi ha fatto crescere artisticamente, un testo che in qualche modo è un richiamo costante alla mia autobiografia. Sono giovane ma ne ho viste parecchie. In questa corsa ansiosa nel realizzarsi, nel seguire la strada giusta e nel cercare di concretizzare i propri sogni, la dote che più contraddistingue il mio personaggio è l’ingenuità, circostanza che lo spinge quasi sempre a non prendere il treno giusto. E’ un momento per ridere ma anche per riflettere, un momento in cui darò tutta me stessa per intrattenere il pubblico che verrà a vedermi e, spero, ad apprezzarmi”. L’ingresso solo per lo spettacolo è di 10 euro. Mentre, per chi arriverà alle 20, ci sarà l’opportunità di un aperitivo rinforzato (15 euro aperitivo + 8 spettacolo). Prevendite presso La Anchoa, via Lungomare Doria 21, Marina di Ragusa; Arpel Aggius Vella, via Livorno 1, porto turistico, Marina di Ragusa; Il giardino dei viaggi, via Pennavaria 19, Ragusa, Poggio del sole, Sp 25 Ragusa mare.

