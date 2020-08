Progetto Discovery Ragusa per tutte le strutture ricettive iblee

In relazione alla presa di posizione della Confersecenti sul progetto Discovery Ragusa il Libero Consorzio Comunale di Ragusa comunica che ‘la convenzione con le strutture ricettive che aderiscono alla formula del 3X2 è aperta a tutti i comuni della provincia di Ragusa”.

“Non c’è stata alcuna preclusione verso alcun Comune ma il progetto è estremamente inclusivo e punta a trovare nuove opportunità di rilancio del settore turistico fortemente penalizzato dall’emergenza sanitaria da coronavirus. favorire il turismo. Fino a qualche mese fa era impossibile ipotizzare che piega avrebbe preso la stagione turistica, mentre oggi Ragusa è pronta a dare nuovo slancio al settore, facendo squadra. Le strutture ricettive degli altri comuni iblei che inizialmente non hanno aderito sono ancora in tempo a farlo perché basta accreditarsi per rientrare nella convenzione. Quanto al contributo dell’Ente stiamo parlando di cifre modeste di fronte ad un progetto di tale portata”.

Salva