Nuovo arrivo in casa Modica calcio, Riela è un nuovo rossoblu

Continua a ritmi serrati il lavoro della dirigenza del Modica Calcio, che sta cercando in tempi brevi di completare la rosa che sotto la direzione del tecnico Orazio Trombatore dovrà affrontare il difficile campionato di Promozione.

Nelle scorse ore, infatti, è stato raggiunto l’accordo con il fantasista Alessandro Riela.

Classe 1998, Alessandro Riela è dotato di una buona tecnica e di velocità, doti queste che lo rendono imprevedibile e capace di far male alle difese avversarie.

Dopo aver concluso la sua crescita nelle giovanili del Modica Airone, Alessandro Riela ha militato nel Città di Rosolini (Eccellenza) nella stagione 2015/2016. nella stagione successiva ha iniziato nelle file della Sicula Leonzio (serie D) per poi a dicembre dello stesso anno far ritorno al Città di Rosolini. Nella stagione 2017/2018 ha difeso i colori del Palazzolo (serie D).

Lo scorso campionato ha giocato nell’Atletico Scicli (Promozione) per poi trasferirsi in Toscana per motivi di studio, dove ha avuto un’esperienza nel Futsal con una formazione empolese.

“Sono onorato di far parte di questo progetto – spiega Alessandro Riela – Modica è una piazza importante e vestire la maglia rossoblu è una bella soddisfazione. Darò il massimo con il massimo impegno – conclude – mi allenerò con la massima determinazione sperando di farmi trovare pronto ogni qualvolta che il mister mi chiamerà in causa”.

A parlare dell’arrivo di Alessandro Riela è il Direttore Generale Pippo Vicari:

“Alessandro – spiega Vicari – è un ragazzo serio, educato e di poche parole, che preferisce far parlare il campo. Conosciamo bene le sue doti e siamo contenti di averlo con noi. Potrà darci una grossa mano d’aiuto. Nonostante la sua giovane età – continua – ha accumulato esperienza nel campionato di Eccellenza e serie D. Trombatore – conclude Pippo Vicari – lo ha già avuto alle sue dipendenze e quindi conoscendolo sa benissimo come e quando utilizzarlo per permettergli di dare il meglio di se”

Nell’attesa di completare la rosa, domani, intanto, vecchi e nuovi atleti rossoblù si ritroveranno al “Pietro Scollo” per dare il via alla preparazione pre campionato. L’appuntamento è stato fissato per le 17.

Salva