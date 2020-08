Idea Liberale e i tributi locali a Vittoria. La proposta

“Il nostro movimento ha tra i suoi motivi fondanti la lotta all’oppressione fiscale e la necessità di aiutare i cittadini a potere contare su un sistema tributario equo e leggero, sostenibile per i contribuenti, a cui chiedere soltanto il minimo indispensabile”. E’ il presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi, ad affermarlo sottolineando che, in questa fase, è necessario confrontarsi su proposte di ampio respiro che, tra l’altro, su un tema così delicato consentano di aprire le porte a nuove prospettive. “Accogliamo con grande favore – continua Scuderi – le agevolazioni fiscali proposte dal candidato sindaco Sallemi e, a esse, integriamo i nostri suggerimenti che riguardano proprio il merito di cui stiamo parlando. Chiediamo, quindi, che la prossima amministrazione attui una grande pace fiscale con i cittadini, attivando dei sistemi che, finora, non hanno avuto precedenti. I tributi comunali pendenti devono essere rateizzati al massimo e senza sanzioni per chiudere con il passato e avviare, il più possibile, una politica tributaria con procedure assolutamente amichevoli nei confronti dei cittadini. Questo non significa che le tasse non debbano essere pagate. Anzi, tutt’altro. Ma per il futuro, secondo noi, le tasse comunali dovranno essere gradualmente abbassate il più possibile fino ad arrivare ai minimi di legge. In tanti hanno parlato di riduzione delle tasse con lo slogan “pagare tutti per pagare meno”. Noi, invece, sosteniamo il contrario. Cioè che solo facendo prima pagare meno si potrà pretendere da tutti la corresponsione delle imposte dovute e si sarà moralmente legittimati ad attuare la doverosa repressione nei confronti di chi si mostrerà ancora recidivo nel campo dell’evasione fiscale”.

