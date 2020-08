Il Ministro D’Inca celebra matrimonio a Comiso

Una visita gradita oggi a Comiso. Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento del Governo, Federico D’Incà, ha celebrato il matrimonio di una coppia di amici che ha scelto Comiso come cornice della cerimonia. “ Una breve ma cordiale visita, quella del Ministro D’Incà, afferma il Sindaco Maria Rita Schembari, che ha celebrato il matrimonio di una coppia di amici che ha scelto Comiso e, soprattutto, l’ex mercato ittico, oggi fondazione Bufalino e a breve sede del museo dedicato allo scultore Nino Caruso. E’ stata una piacevole conversazione tra il Ministro, la sottoscritta e l’assessore all’ambiente Biagio Vittoria, durante la quale il rappresentante della nostra Repubblica accompagnato per un giro tra i siti più rilevanti, ha lodato le bellezze artistiche ed architettoniche della nostra città e tutto il centro storico. Ci tengo particolarmente a ringraziare il Ministro D’Incà che, pur non essendo qui nella sua veste ufficiale , ci ha tenuto ad incontrarmi. È stato un momento molto alto di condivisione tra istituzioni locali e nazionali nella quali è stata evidente l’attenzione e il bon ton istituzionale tenuti dal ministro”.

