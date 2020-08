Modica, Ivana Castello(Pd) e l’accesso agli atti

Capire le intenzioni del sindaco di Modica, riguardo l’accesso all’intero fascicolo riguardante gli atti attraverso cui è stato chiesto ed ottenuto, dalla Cassa Depositi e Prestiti, un’anticipazione di liquidità di 44 milioni circa di euro.

Lo chiede la capogruppo del Partito Democratico di Modica, Ivana Castello. ” Ho chiesto, in nome della popolazione che rappresento, di avere notizie in merito, ma mi sono state sostanzialmente, denegate. A parole mi è stato promesso un accesso parziale. Ora mi si deve far accedere all’intero incartamento, in quanto la popolazione di Modica deve sapere che cosa è accaduto, nei fatti, durante gli anni dell’amministrazione Abbate. A tali somme occorrono ancora aggiungere i debiti fuori bilancio dei consumi energetici, parecchi altri debiti, anche di più vecchia costituzione, sicché è da prevedere che il debito comunale possa lievitare, almeno, sino a 200 milioni di euro”.



Di seguito la nota

