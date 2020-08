50 migranti scappano dall’hotspot di Pozzallo

Sono circa 50 i migranti fuggiti oggi pomeriggio dall’hotspot di Pozzallo disperdendosi nella zona industriale Modica-Pozzallo e nelle campagne limitrofe. Non si conosce ancora il numero preciso, ma sembra che i migranti si trovassero in quarantena precauzionale. I migranti sono stati notati da alcuni dipendenti di aziende adiacenti che hanno dato l’allarme chiamando i carabinieri. Qualche ora fa alcuni di loro sono stati intercettati e fermati dalla polizia di stato sullo scorrimento veloce Modica-Pozzallo.

Notizia in aggiornamento

