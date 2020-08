Omicidio Sciortino a Vittoria. Rinvenuto motociclo della vittima

Passi avanti nelle serrate indagini che la Polizia di Stato sta conducendo per identificare gli autori dell’omicidio di Orazio Sciortino, avvenuto a Vittoria lo scorso 29 giugno. Personale della locale Sezione di Polizia Stradale ha rinvenuto a Vittoria in Contrada Musenna, all’interno di un agrumeto abbandonato, il motociclo guidato da Sciortino poche ore prima di essere assassinato. Tale rinvenimento è stato ritenuto dagli organi investigativi di fondamentale importanza per il prosieguo delle indagini dirette all’individuazione dei responsabili di un così grave fatto di sangue.

