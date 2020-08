Rimane chiuso tutti i mercoledì e le domeniche di agosto il CCR (Centro Comunale di Raccolta) di c.da Michelica, zona artigianale a Modica. Funziona regolarmente, invece, CCR mobile in tutto il territorio comunale, frazioni di frigintini e Marina di Modica comprese. Riprende in modo completo, invece, il servizio di raccolta a porta a porta da parte dell’IGM, comprensivo questa volta del ritiro di frigoriferi e lavabiancheria che era stato sospeso. Per beneficiare di questo servizio l’utenza potrà telefonare al cell. 366556216 .

