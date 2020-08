Madre e figlio scomparsi a Caronia. Presenti volontari di Modica

Anche la squadra cinofili dell’ Associazione nazionale vigili del fuoco in Congedo delegazione di Modica e ANVVFC Cinofili Archimede di Sr stanno partecipando alle ricerche di una giovane donna e del proprio bambino dei quali si sono perse le tracce da qualche giorno. Sul posto i volontari cinofili Antonio Pasqua e Patrizia Tarascio con i cani Thor, pastore belga malinois , e il labrador Bea, coadiuvati dai volontari Mario Amore e Leo Statello per la logistica. Sono a Caronia per essere di supporto alle operazioni di ricerca a disposizione delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco che dirigono le ricerche.



