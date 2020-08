Due allievi del Gsd Almo 1966 al campionato italiano in Umbria

Due allievi del Gsd Almo 1966, società ciclistica di Monterosso, sono stati convocati al campionato italiano a cronometro del 2020. Si tratta di Lorenzo Ragusa e Giuseppe Giuliana che hanno già avuto di mettersi in evidenza in altre occasioni, mettendo in rilievo il proprio bagaglio tecnico che lascia ben sperare per un futuro ricco di soddisfazioni. La gara si è corsa sabato scorso a Città di Castello, in Umbria, e i due alfieri del sodalizio monterossano sono stati due tra i sei convocati della rappresentativa siciliana. In particolare, Lorenzo Ragusa ha fatto registrare il tempo di 10’16”, facendo registrare il secondo miglior tempo dei siciliani. E’ opportuno ricordare che Ragusa è arrivato al secondo posto nella edizione del memorial Giovanni Cannarella che, ogni anno, si tiene a Monterosso Almo e che richiama i migliori e i più talentuosi giovani di ogni parte d’Italia. Giuseppe Giuliana, invece, ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 10’26”. “Dobbiamo evidenziare – chiariscono Salvatore e Giuseppe D’Aquila del Gsd Almo 1966 – la piccola sfortuna di essere partiti con un evidente cambio climatico. Pioggia e vento hanno penalizzato la prestazione dei ragazzi siciliani che non hanno avuto a disposizione lo stesso tracciato di chi, invece, si era avventurato potendo contare su una situazione sostanzialmente favorevole dal punto di vista meteoclimatico. E’ stata, per tutti noi, una bella esperienza che, a suon di risultati, cercheremo di ripetere al più presto”.

