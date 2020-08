Cessione del Quinto: cos’è? Chi può richiederlo?

La Cessione del Quinto è una particolare formula di prestito personale a tasso fisso. Il suo nome deriva dal metodo di rimborso. Le rate, infatti, vengono prelevate direttamente dalla busta paga oppure dalla pensione del richiedente tramite una trattenuta automatica. L’importa di questa trattenuta non può mai essere superiore a 1/5 dello stipendio mensile al netto (oppure della pensione mensile al netto).

La sua caratteristica principale sta proprio nel fatto che la detrazione è completamente automatica. Il richiedente, una volta che avrà ottenuto il prestito, non dovrà compiere alcuna altra azione. Quindi non sarà lui a pagare le rate; queste verranno detratte dalla sua busta paga direttamente dalla finanziaria oppure dalla banca presso le quali il cliente ha richiesto il finanziamento. Quindi nel caso dell’agenzia Compass Quinto sarà direttamente quest’ultima a occuparsene.

Tale prestito deve comunque rispettare alcuni requisiti, il più importante dei quali riguarda la sua durata. Quest’ultima non dev’essere mai superiore a 120 mesi. Inoltre bisogna ricordarsi la Cessione del Quinto rappresenta una formula di prestito non finalizzato. Vale a dire che non bisogna specificare per forza il motivo per cui si richiede il finanziamento.

Quali garanzie servono?

Quando si parla della Cessione del Quinto si crea una grande confusione anche a proposito delle garanzie. La realtà è che questa formula di finanziamento non prevede alcun obbligo di garanzia. Per questo è possibile ottenere il finanziamento anche senza possedere delle garanzie particolari, cosa che lo rende particolarmente appetibile a numerose persone. Il ritorno del prestito, infatti, è garantito dal TFR, che interviene in casi spiacevoli che potrebbero limitare la capacità finanziaria del richiedente, come la morte, l’infortunio o la perdita del lavoro.

A causa di tutto questo viene comunque richiesto di stipulare un’assicurazione che tuteli da tutti questi spiacevoli. I costi della polizza vengono inclusi nella rata detratta dalla finanziaria oppure dalla banca. Per questo le rate sono comunque superiori rispetto all’importo netto dovuto al rimborso della Cessione del Quinto, in quanto si paga la rata di base con l’aggiunta del costo dell’assicurazione. Inoltre, i dipendenti che hanno ottenuto un prestito con la Cessione del Quinto non possono, per leggere, richiedere degli anticipi sul TFR.

Richiedere la Cessione del Quinto a Compass Quinto

Tra le tante istituti finanziari a cui è possibile richiedere la Cessione del Quinto uno dei più importanti è senz’altro Compass Quinto del gruppo Mediobanca. Presente su tutto il territorio nazionale con le sue filiali, è possibile rivolgersi a Compass Quinto direttamente in sede oppure chiedendo un preventivo online.

Possono richiedere questo finanziamento alle agenzie Compass Quinto tutti i dipendenti, privati e pubblici, che possiedono un contratto a tempo indeterminato. Possono richiedere questo finanziamento anche i pensionati. Anche coloro che sono stati assunti con un contratto a tempo determinato possono richiedere il prestito tramite Cessione del Quinto, ma la scadenza del prestito deve avvenire prima del termine del contratto di lavoro.

Per ottenere il prestito anche il datore di lavoro del richiedente deve rispettare alcuni requisiti. Egli, in particolare, deve dimostrare a Compass Quinto di possedere abbastanza solidità economica e avere un numero minimo di dipendenti pari a 16.

Quali documenti servono per ottenere la Cessione del Quinto?

Per la Cessione del Quinto bisogna presentare la documentazione personale, quella relativa al lavoro (la busta paga) e al reddito (la certificazione della retribuzione mensile e annuale). Il richiedente deve anche firmare una delega rivolta al suo datore di lavoro che autorizzi quest’ultimo a decurtare mensilmente la sua busta paga per pagare la rete della Cessione del Quinto.

I pensionati, invece, devono presentare solo il cedolino della pensione. Una volta ottenuta la richiesta, la rete agenziale di Compass Quinto procederà alla valutazione della domanda e comunicherà al richiedente il risultato della stessa.

