L’ultimo ingaggio firmato dal DS Di Emanuele per l’Egea PVT Modica, in questo volley-mercato anticipato straordinariamente dopo lo stop voluto dalla FIPAV come conseguenza dei DPCM del governo Conte, è la centrale di Benevento, classe 1997, Erika Dell’Ermo.

Cresciuta nel settore giovanile dell’Accademia Benevento, dove ha disputato anche quattro campionati di B2, Erika Dell’Ermo chiude così la rosa di atlete a disposizione di coach Scavino, delineando con maggiore chiarezza l’aspetto competitivo che la PVT ha intenzione di sfoggiare nel prossimo campionato.

La centrale sannita ha dimostrato grande capacità di crescita professionale durante la sua esperienza in B1 a Torre Annunziata, qualificandosi ai play-off; ma la sua risoluta evidenza sportiva è emersa in campo soprattutto lo scorso anno, quando ha disputato il campionato di B1 a Cerignola, concludendolo in testa alla classifica prima del fermo stabilito dalla pandemia da Covid-19.

Sulla sua scelta di vestire la maglia dell‘Egea PVT Modica, Erika ci confida:

“Sono diversi anni che ho un dialogo aperto con coach Scavino e ho molta stima di lui. Quest’anno siamo finalmente riusciti a raggiungere l’accordo. Il progetto, d’altra parte, è molto interessante e non potevo di certo rifiutare.

Conosco Modica perché ci ho giocato diversi anni da avversaria e so che la PVT è una società solida e seria e molto seguita. Inoltre ricordo bene il calore del pubblico, per queste ragioni non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme alle mie compagne con le quali sono certa faremo grandi cose.”

Chiusa la campagna acquisti, non vediamo l’ora di applaudire le nostre ragazze sul campo del Geodetico.

Un grande in bocca al lupo e buon lavoro ai dirigenti, alle atlete e allo staff tecnico.

E a presto con altre importanti novità in casa PVT!

