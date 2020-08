E’ morto Buddy.

Buddy non ce l’ha fatta. E’ il primo cane positivo a morire per aver contratto il coronavirus negli Stati Uniti. Il pastore tedesco è morto all’età di sette anni dopo tre mesi di malattia e risulterebbe essere stato contagiato dal suo padrone. Non è tuttavia chiaro, secondo quanto riportano i siti Usa, se il cane soffrisse anche per un linfoma, che potrebbe averne poi causato il decesso. Buddy, infatti, si è ammalato in aprile e il padrone, Robert Mahoney, è riuscito a trovare solo alla metà di maggio un veterinario disponibile a eseguire il test sul pastore tedesco. Test poi risultato positivo.

