A Giarratana la benedizione delle mamme e dei bambini

Il silenzio nasce come esigenza di un cuore rinato. Così don Tonino Lorefice, parroco della parrocchia Madonna di Fatima di Scicli, ha sintetizzato il suo primo intervento nell’ambito del triduo, che ha preso il via ieri,che sta caratterizzando i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Neve, patrona di Giarratana. Nella chiesa di Sant’Antonio abate, che ospita il venerato simulacro della santa patrona, i fedeli e i devoti hanno partecipato sino al massimo della capienza consentita proprio per ascoltare le riflessioni sul tema del triduo che concentra la propria attenzione su “Maria –Donna del silenzio”. Don Lorefice continuerà a predicare anche oggi e domani, durante la celebrazione eucaristica vespertina. Altro momento significativo di ieri quello della benedizione dei bambini e delle mamme con i papà sull’altare della chiesa. Benedizione che è arrivata dallo stesso don Tonino, alla presenza delparroco, don Mariusz Starczewski, dopo che lacelebrazione eucaristica era stata caratterizzata proprio dalla presenza delle mamme che hanno avuto la gioia di un figlio nel corso dell’anno. Oggi, intanto, sempre nella chiesa di Sant’Antonio abate, alle 18 ci sarà la preghiera del santo Rosario animato dal gruppo Unitalsi “Misteri gaudiosi con Bernadette”. Alle 18,30 la celebrazione eucaristica sempre nell’ambito del triduo di preparazione alla festa. Domani, invece, martedì 4 agosto, è fissata la vigilia della solennità della santa patrona. Alle 16,45 ci sarà il suono a festa delle campane delle chiese cittadinee alle 17 l’esposizione del Santissimo Sacramento. Alle 17,30 la recita del Santo Rosario animato dalla SanVincenzo (Misteri dolorosi). Alle 18, quindi, la celebrazione dei Primi vespri nella solennità della santa patrona e alle 18,30 la celebrazione eucaristica. Secondole disposizioni emanate dai decreti anti Covid-19, i posti a sedere in chiesa sono 88. I devoti e i fedeli sono pregati di munirsi di mascherina. Il programma della festa è sostenuto da Triumph di Corallo e Puma Events mentre a occuparsi della diffusione mediatica dell’evento è Confcommercio provinciale Ragusa.“Nonostante il periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria – chiarisce il presidente Gianluca Manenti –riteniamo sia fondamentale fare in modo che le nostre realtà identitarie, e le feste religiose di grande spessore sono tra queste, possano continuare a trasmettere i loro messaggi di fiducia all’intera collettività”.

