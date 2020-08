Marina di Modica. Il concerto di Random spostato all’Auditorium

Considerato l’enorme interesse che si registra da ogni parte della Sicilia e per evitare enormi assembramenti di persone, il concerto del rapper Random previsto per giovedi 6 agosto in Piazza Mediterraneo a Marina di Modica è stato spostato all’Auditorium “Nannino Ragusa” di Via Falconara. La decisione è stata presa a seguito delle migliaia di contatti ricevuti dall’organizzazione che hanno fatto pensare a diverse migliaia di spettatori, per lo più giovanissimi, per il rapper campano recentemente salito ai piani alti della classifica con il brano “Sono un bravo ragazzo”. Lo spostamento all’Auditorium permetterà di controllare il numero di spettatori che dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina. I biglietti, gratuiti, potranno essere ritirati martedi 4 agosto dalle 19 alle 21 presso l’info point di Piazza Mediterraneo. Ogni persona potrà ritirare un massimo di due biglietti. Se resteranno tagliandi verranno distribuiti mercoledi 5 agosto dalle 19 alle 21.

