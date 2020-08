85 milioni di euro per la Sanità siciliana, a Ragusa briciole”

“Degli 85milioni di euro previsti dal maxi decreto dell’assessore Razza, solo un milione arriverà all’ASP di Ragusa: briciole!”. Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, che aggiunge: “La notizia arriva in concomitanza con la visita dell’assessore all’hot spot di Pozzallo. Quindi: il Governo regionale non riesce a dare risorse ai Comuni che sono impegnati in prima linea sul fronte dell’accoglienza per il fenomeno dell’immigrazione, ma Razza va a farsi le passeggiate, le passerelle. Voglio ricordare che le uniche risorse che Pozzallo e Lampedusa hanno ricevuto sono frutto del lavoro del Partito Democratico in Commissione Bilancio e poi in Aula. E mentre la provincia di Ragusa avrebbe bisogno di più medici nei pronto soccorso, nelle guardie mediche e sulle ambulanze, il maxi decreto di Razza stanzia per la provincia iblea poco più dell’1% della spesa totale”.

“Con le sue passeggiate nel ragusano – conclude Dipasquale – Razza spera di camuffare l’attenzione negativa del Governo regionale per questo territorio, ma i cittadini ragusani non sono sciocchi e non ci cascano”.

