Modica. Ieri momento conclusivo al cantiere “Crisci ranni”

È stata una vera sorpresa per i bambini del cantiere educativo Crisci ranni a Modica, ieri pomeriggio, poter incontrare il vescovo della diocesi di Noto, mons. Antonio Staglianò, che è stato presente in occasione della giornata finale, in vista della pausa estiva, di Crisci ranni.

A portare i saluti dell’amministrazione comunale è stato l’assessore Giorgio Linguanti.

Il primo momento, assolutamente ludico, è stata la partecipazione di mons. Staglianò al calcio balilla ‘umano’ insieme ai bambini e agli animatori. Un momento di divertimento e di grande fair play, a cui è seguito quello riservato alla riflessione affidata alle parole del vescovo: “Il momento conclusivo di Crisci ranni coincide con un giorno importante, quello in cui ricorre la Pasqua araba che ci insegna, al pari di quella ebraica, l’esigenza di volersi bene e amarsi anche se non si è fratelli di sangue. È lo stesso sentimento che esiste tra voi, non siete fratelli e sorelle di sangue, ma lo siete nel momento in cui vivete l’amicizia, la fratellanza e la fraternità. A Crisci ranni condividano tutti insieme la nostra fraternità, non di sangue, ma di spiritualità perché siamo tutti figli di Dio. Siccome siamo tutti fratelli dobbiamo volerci bene e non dobbiamo esercitare violenza sugli altri. Ognuno deve amare come crede il Dio di ciascuno. Qui ci sono animatori che si prendono cura di voi e questo è amore. Il loro affetto nei vostri confronti deve riuscire a comunicare l’amore di Dio per ciascuno di noi. Se sentite e siete consapevoli che Dio vi ama, crescendo e diventando grandi, vi amerete tra di voi e sarete fratelli tra di voi”.

A prender la parola, a seguire, è stato l’assessore Giorgio Linguanti che ha portato il saluto del primo cittadino Ignazio Abbate e dell’amministrazione tutta, anticipando che si sta lavorando alacremente e a 360° per consentire di dotare il cantiere educativo Crisci ranni di spazi più estesi e più congrui alle attività di tutti i giorni.

Alla fine sono stati gli animatori a salutare i ‘loro’ ragazzi, ricordando che si tratta di un arrivederci per il mese di agosto, e che si tornerà attivi e operativi nell’organizzare doposcuola e attività sportive, didattiche, ludiche e di formazione subito dopo l’estate.

Salva