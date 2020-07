I vertici del Ragusa Calcio ricevuti stamane dal sindaco Cassì

Il sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo Sport Eugenia Spata hanno ricevuto stamani in Municipio una rappresentanza dei nuovi vertici societari dell’Asd Ragusa Calcio 1949.

“Intorno a me – dichiara il sindaco Peppe Cassì – una rappresentanza di vera ragusanità, che ha sfruttato il lockdown per dedicarsi al Ragusa Calcio.

Un gruppo che ho trovato ricco di orgoglio e di entusiasmo, che ha l’ambizione di innovare la società partendo da una novità importante e a cui tengo particolarmente: quest’anno, infatti, il Ragusa Calcio avrà un proprio settore giovanile, una scuola calcio affidata a personale competente.

In un momento di crisi per tutto lo sport, un progetto propositivo che punta a consolidarsi.”

