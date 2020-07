Apre a Modica HOOP “The music cicle”. Docente Chiara Provvidenza

Anche a Modica nasce HOOP “The Music Circle”, uno dei più grandi centri servizi per i professionisti del settore e per chi si affaccia per la prima volta al mondo della musica.

Chiara Provvidenza sarà docente di canto di riferimento per la provincia di Ragusa per questo progetto inedito che vede tra gli ideatori Red Canzian.

Nata da un rinnovamento degli studi discografici dei Pooh, che per anni hanno visto la creazione dei più grandi successi della band, Hoop “The Music Circle”, racchiude al suo interno le più svariate professionalità (edizioni musicali, studio di registrazione, produzione, didattica, logopedia, car training, teoria e solfeggio, foniatria, social media manager, masterclass con i più importanti professionisti del settore che faranno da ponte tra la discografia e gli artisti, accompagnandoli, passo per passo, fino a farli diventare dei professionisti.

Modica sarà l’unica sede della Provincia di Ragusa.

Salva