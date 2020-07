Il Ragusa Calcio potenzia il settore degli under con Mascara

Giovanissimo ma delle idee chiare. Lo scorso anno si è fatto le ossa, giocando con il Santa Croce. Quest’anno approda al Ragusa Calcio 1949 dove continuerà a disputare il campionato d’Eccellenza nell’ambito di un progetto che si annuncia ricco di stimoli. E’ Flavio Mascara, classe 2002, nato in una famiglia dove da sempre il calcio è come il pane. “E spero anche io di seguire le orme di chi mi ha preceduto – afferma – e, tra l’altro, in una piazza come quella di Ragusa potrebbe essere la vetrina giusta per spiccare il grande salto. Cosa voglio fare da adulto? Ma è indubbio. Il calciatore. Intanto, però, studio anche perché, per un giovane come me, è cruciale la formazione tra i banchi di scuola. Gioco da esterno destro e, al primo anno in Eccellenza, ho avuto modo di farmi una idea circa il peso di questo torneo. Venivo dai settori giovanili e, naturalmente, il passaggio è stato abbastanza traumatico, per così dire. Penso, però, di essermi adattato nel migliore dei modi. Ringrazio il diesse Carmelo Bonarrigo e il mister Filippo Raciti per avere avuto fiducia nelle mie potenzialità. Per un giovane è fondamentale potere operare nel contesto di un clima del genere. Tra l’altro, mi pare proprio che, almeno sulla carta, si stia formando un bel gruppo, anche per quanto riguarda gli under. Spero di potere fornire appieno il mio contributo”.

