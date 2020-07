La prossima gara d’appalto che riguarda un’opera pubblica a Modica sarà particolarmente significativa: essa infatti appalterà l’ampliamento dell’asse viario del PoloCommerciale. Un progetto molto atteso dall’intera comunità modicana e non solo visto che la zona interessata ai lavori rappresenta un fondamentale snodo viario per l’intero territorio provinciale visto che poterà all’ingresso dell’autostrada. Serviranno 2 milioni e 200 mila euro provenienti da fondi Ex Insicem per realizzare il raddoppio della carreggiata, la realizzazione di banchine transitabili e dell’impianto di illuminazione. Contemporaneamente verrà mandata in gara anche la realizzazione della bretella di collegamento strada comunale Michelica Musebbi Calicantoni verso l’area artigianale riservata al mattatoio comunale per un importo di 273 mila euro di fondi ex Insicem. Entrambe rappresentano le prime opere che compongono il Piano Triennale delle Opere pubbliche presentato in consiglio comunale dall’assessore Giorgio Linguanti. Ad esse seguiranno Piscina Comunale, regimentazione delle acque in Via Gianforma, nel torrente Passo Gatta e copertura dell’alveo di Via Tirella. “Il principio regolatore che governa questo nuovo piano triennale – commenta l’Assessore Linguanti – si fonda sui seguenti punti: opere già finanziate da appaltare e da definire e appaltare; opere nuove, nuovi progetti o vecchi progetti recuperati, distribuite su tutto il territorio della città al fine di generare un coinvolgimento di tutti i quartieri e dei loro residenti. Tutto per omogeneizzare e riqualificare l’intera città al fine di una migliore vivibilità,visibilità al mondo esterno ai fini turistici e visitabilità (sempre per fini turistici ma anche residenziale attraverso mobilità alternative ). L’inserimento di nuove opere rinnova il parco progetti dell’ente, migliorando le potenzialità di possibili finanziamenti pubblici quali statali, regionali ed europei”. Peculiarità di questo piano triennale che ci apprestiamo ad approvare, la presenza di ben 19 progetti, tre interventi di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione edilizia dell’ex Mattatoio il centro diurno per anziani e completamento del palazzo dei Mercedari come luogo della cultura; e ben 16 progetti di efficientamento energetico tra edifici scolastici, palazzo di città, piscina comunale. Il tutto per una spesa complessiva di circa 15 milioni di euro. Inoltre ben 6 progetti per la mitigazione del rischio idrogeologico per una spesa complessiva di 5 milioni euro. Intervento finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico per esondazione mediante sistemazione dell’alveo “San Silvestro Rassabbia Fasana Cava Fazio” e della strada comunale limitrofa;intervento finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico per esondazione mediante regimentazione delle acque del torrente Passogatta a monte dell’abitato di Modica; messa in sicurezza del tratto di alveo coperto di via Fontana e opere di presa per mitigare il rischio di esondazione nell’abitato circostante; sistemazione idraulica degli argini del torrente Cava Ispica ,pulizia del letto del fiume e ripristino delle spalle del ponte di Baravitalla crollato a causa dell’alluvione del 2003. “A nome mio e dell’assessore Linguanti – commenta il Sindaco – ci teniamo a ringraziare gli uffici per l’attività svolta e la commissione per i suggerimenti proposti. Un grazie và anche ai nostri consiglieri per il dialogo interno in fase di redazione del piano triennale 2020-2022 che riteniamo migliorerà tantissimo il volto di Modica nei prossimi anni”.

