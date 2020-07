Firrincieli(M5S Ragusa) su gestione del servizio idrico in città

Improvvisazione e mancanza di programmazione. Sono i tasti su cui batte il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Ragusa, il capogruppo Sergio Firrincieli, a proposito della gestione del servizio idrico sul territorio comunale da parte dell’amministrazione di Ragusa.

“Lo scorso 27 gennaio – chiarisce Firrincieli – scadeva il contratto con la cooperativa Pegaso che aveva in appalto il servizio. Prima, lo stesso è stato prorogato per sei mesi, poi il 5 marzo l’iter procedurale è stato bloccato per irregolarità della procedura di concessione della proroga. Quindi, lo stesso servizio è stato affidato temporaneamente e con proroghe mensili alla stessa Pegaso sino ad arrivare alla scadenza ultima del 27 luglio. In pratica, dalla mezzanotte di quella data, non abbiamo più una ditta che si occupa dell’idrico a Ragusa, di aprire e chiudere le saracinesche, di eventuali guasti, di manutenzioni, insomma di tutto ciò che serve e rispetto a cui il Comune affida a una ditta un bando del valore complessivo di circa due milioni di euro”.

“A ogni modo – continua Firrincieli – se si è consapevoli che il 27 luglio l’appalto è in scadenza, non è possibile indire un bando con presentazione di domanda il 3 agosto per la gara ponte di quattro mesi e il 5 agosto per la gara di affidamento biennale dell’appalto. Inoltre, è da evidenziare anche il fatto che oltre 20 lavoratori sono rimasti da un giorno all’altro senza lavoro e con il timore di non essere assunti nelle prossime gestioni. L’improvvisazione, dunque, è ai massimi livelli. E, ancora una volta, l’amministrazione Cassì non ha le idee chiare su ciò che deve essere il percorso da compiere rispetto a un problema che può comportare disagi seri alla cittadinanza. La programmazione prima di ogni altra cosa. E, in questo caso, la programmazione è proprio quella che è venuta a mancare”.

