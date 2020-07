Il Ragusa Calcio colpisce ancora con l’arrivo di Mirko Messina

Bel colpo dell’Asd Ragusa Calcio 1949 per quanto riguarda il settore degli Under. Ha firmato con le aquile azzurre Mirko Messina, classe 2002, originario di Caltagirone, lo scorso anno con lo Sporting Eubea, in Promozione, dove ha fatto molto bene, facendo registrare 23 presenze e mettendo a segno anche una serie di gol nelle partite più importanti. Messina è cresciuto nelle giovanili del Caltagirone, scuola calcio Audax Poerio. “E adesso – afferma – sono pronto a dare il massimo con la maglia azzurra di cui ho sposato appieno il progetto che ritengo molto interessante. Sono molto giovane e ho parecchio da imparare. Ma ritengo che con costanza e determinazione si possa fare molto. Cercherò di dare il mio contributo sostanziale e ringrazio la società e il mister, Filippo Raciti, per avermi cercato. Mi è bastato poco per capire che qui, a Ragusa, grande piazza, mi sarei potuto ambientare al meglio”.

