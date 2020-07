Marina di Ragusa, una laurea presa in spiaggia

Giuseppe Stornello, neo dottore vittoriese, ha il “pregio” di essersi laureato in spiaggia. E’ stato l’arenile di Marina di Ragusa a rappresentare l’aula magna dell’Accademia che ha consentito al giovane di ottenere la laurea, interagendo con la commissione che, alla fine, lo ha proclamato dottore. Il giorno prima Giuseppe Stornello ha effettuato un sopralluogo per verificare la possibilità di potersi connettere con l’ateneo e constatato che c’erano le potenzialità, l’indomani si è presentato seduto sotto un ombrellone per l’ultimo atto del suo importante corso di studi.

Salva