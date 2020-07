Lo schiacciatore polacco Slawomir Busch passa alla Volley Modica

La Volley Modica batte un altro colpo. Dalla AZS Częstochowa, formazione 6 volte campione di Polonia, è stato prelevato lo schiacciatore Slawomir Busch, elemento della Nazionale U-19 Polacca e campione Europeo U-20 nel 2016.

Nato il 3 Marzo del 1998, si dimostra un elemento giovane ma dalle spiccate capacità e con una buona esperienza in ambito internazionale, con una buona attitudine a grandi match. Un elemento in perfetta sintonia con quelle che sono le idee della società di puntare sui giovani, ma in grado di garantire prestazioni di alto livello.

Tutta la società è soddisfatta della chiusura della trattativa e ripone grandi speranze sulle qualità del ragazzo, pronto a mettersi a disposizione di coach Bua in vista della prossima stagione in A3.

Proprio Bua si è espresso sul ragazzo: “Ho studiato il ragazzo, sapevo che già lo scorso anno aveva tante richieste in Italia, e sono convinto che è il profilo giusto per la nostra rosa. Sono sicuro che basterà vivere il nostro ambiente per fare bene, perchè Modica è la piazza perfetta per chi si approccia alla pallavolo in Italia. Lo vedo come ideale per la nostra formazione dato il suo equilibrio tra fase di ricezione e di attacco, quindi ripongo parecchia fiducia nella sua figura per questa stagione”.

