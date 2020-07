Diniego atti. Modica, Castello protesta

Un fatto che si ripete troppo spesso negli ultimi tempi, di diniego di accesso agli atti ai consiglieri comunali e, nel caso di specie, all’esponente del Partito Democratico, Ivana Castello. E’ proprio l’interessata a denunciare i fatti rilevando che il lavoro del Consigliere non può essere astretto agli àmbiti e ai tempi fissati, non dal legislatore, ma dal Segretario e vanno disciplinati come è stabilito per legge.

Di seguito l’intervento di Ivana Castello con la lettera al presidente della civica assise, Carmela Minioto.

Ivana Castello

