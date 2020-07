Agenda urbana, dalla Regione 31 milioni per Gela e Vittoria

Pubblicati i bandi per la realizzazione dei progetti con fondi dell’Agenda urbana. Dalla Regione oltre 31 milioni di euro per progetti di investimento e sviluppo a Gela e Vittoria. Due milioni e 400 mila euro sono stati stanziati per l’Agenda Digitale (Asse 2 del Po Fesr).

Le risorse finanzieranno soluzioni tecnologiche per l’innovazione, la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’interazione automatica tra le banche dati per lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi. Per energia e sviluppo sostenibile (Asse 4), 11 milioni di euro per la riduzione dei consumi per l’illuminazione di edifici pubblici, il potenziamento di mezzi di trasporto locale e piste ciclabili. Alla gestione del rischio idrogeologico (Asse 5) sono destinati 6,2 milioni di euro.

