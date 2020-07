Nuovo anno scolastico. Riunione con i dirigenti scolastici iblei

Una riunione operativa con i dirigenti scolastici degli Istituti superiori della provincia di Ragusa in previsione dell’apertura del nuovo anno scolastico e delle norme da rispettare per l’emergenza Covid 19 è stata promossa dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Alla riunione ha partecipato la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Viviana Assenza e per l’Ente i dirigenti del settore Edilizia Scolastica Carlo Sinatra e della Pubblica Istruzione Salvatore Mezzasalma.

Alcuni dirigenti scolastici hanno chiesto di poter avere maggiori spazi per poter organizzare l’attività didattica per il prossimo anno scolastico anche alla luce di un incremento delle iscrizioni, mentre altri hanno confermato che pur tra mille difficoltà logistiche sono riusciti ad attuare una riorganizzazione degli spazi scolastici idonea ad assicurare la presenza in aula degli studenti ma richiedendo nuovi arredi scolastici.

In conclusione si è concordato che la somma di 750 mila euro destinata all’Ente con il Pon ‘Per la scuola’sarà impegnata prioritariamente per l’esecuzione di lavori di edilizia scolastica al fine di migliorare la stessa ed ampliare quanto più possibile la disponibilità di spazi da utilizzare per l’attività didattica in presenza, pertanto, i dirigenti scolastici sono stati invitati a comunicare all’Ufficio Tecnico del Libero Consorzio Comunale gli interventi di cui necessitano gli edifici scolastici di loro competenza affinché l’Ente possa definire l’attività progettuale e programmare tempestivamente l’esecuzione dei lavori da effettuare.

