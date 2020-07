Giornata speciale ieri a Modica per Giuseppina Drago, vedova Morana. Attorniata dai figli, dai nipoti e pronipoti ha festeggiato il suo centoduesimo compleanno . Un evento significativo e sicuramente particolare, che non capita tutti i giorni. Nonostante qualche innegabile ed inevitabile acciacco, nonna Giuseppina non si è sottratta al rituale taglio della torta dopo aver spento la candelina dei 102 anni. Un appuntamento organizzato e vissuto con gioia dalle figlie Maria Rosa e Iole e dal figlio Claudio, rientrato per l’occasione da Roma, dai nipoti e dai pronipoti. Nonna Giuseppina, vedova da 52 anni, ha avuto 5 figli, due dei quali (Salvatore e Pierina) sono deceduti, quattro nipoti e cinque pronipoti. Da considerare che la sorella Melina , la nonna di Scicli, è scomparsa lo scorso mese di novembre alla veneranda età di 106 anni .

