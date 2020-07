In arrivo 1,2 milioni di euro per i centri comunali di raccolta

Arriva il decreto di finanziamento per la realizzazione di un centro comunale di raccolta nel territorio comunale di Giarratana dopo che lo stesso era stato approvato dal dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità. In più sono state stanziate delle somme per l’ampliamento, il potenziamento e l’adeguamento del Ccr a Monterosso Almo (per un importo complessivo di 331.000 euro) e a Scicli (per un importo complessivo di 335.000 euro). A darne notizia l’on. Orazio Ragusa il quale chiarisce che l’ammontare complessivo degli stanziamenti per il territorio ragusano, in questa fase, è pari a 1,2 milioni di euro. Infatti, per il progetto di Giarratana sono state previste risorse economiche complessive pari a 610.000 euro. In più è stata assegnata alla Srr Ato 7 Ragusa, a tal riguardo, la somma di 75.000 euro come anticipazione. A realizzare l’opera di Giarratana sarà una ditta di Favara, quella di Monterosso Almo, invece, sarà a cura di una ditta di Leonforte mentre a Scicli interverrà un’altra ditta di Favara.

“In un periodo in cui stiamo fronteggiando l’emergenza rifiuti in tutta l’isola, emergenza che non risparmia neppure la provincia di Ragusa – spiega l’on. Ragusa – questa notizia è da salutare in maniera positiva ed è la più chiara testimonianza dell’impegno portato avanti dal Governo regionale del presidente Musumeci, che ringraziamo sempre per l’attenzione, nel cercare di garantire risposte a tutti i territori isolani. Non è semplice perché, in questo settore, occorre confrontarsi con anni e anni di incuria ma qualche passo si sta cominciando a muovere ed è essenziale comprendere che solo sfruttando le risorse esistenti si potrà dare corpo a qualche progetto tra i numerosi tuttora in itinere. Ben venga, in questo caso, per i cittadini di Giarratana, di Scicli e di Monterosso, che potranno sfruttare al meglio la creazione, l’ampliamento e il potenziamento di questi Ccr con l’auspicio che i numeri legati alla differenziata, già molto interessanti sul nostro territorio, possano crescere e aumentare sempre di più”.

