Colpaccio del Ragusa Calcio,ingaggiato il messinese Natale Gatto

Boom, che colpo. L’Asd Ragusa 1949 ha chiuso con il centrocampista Natale Gatto, classe 1994, messinese purosangue, come si definisce, vero e proprio mastino della zona mediana. Fresco di promozione con l’Asd Igea 1946, Gatto ha deciso di sposare il progetto azzurro dopo averlo esaminato con attenzione. “Sono stato molto lusingato dalla chiamata del diesse Carmelo Bonarrigo – spiega Gatto – mi sono preso qualche giorno di tempo per pensarci ma poi ho valutato che, alla luce del fatto che si sta parlando di una progettualità medio-lunga, qui le mie peculiarità e le mie caratteristiche potranno essere esaltate al meglio. Dopo Agrigento, Acireale e dopo il campionato vinto con l’Igea, per non parlare delle quattro stagioni con il settore giovanile del Catania, mi sembra arrivato il momento di portare avanti un discorso importante con una piazza, quella iblea, che ha trascorsi di un certo rilievo. Cercherò di fare la mia parte”. Immancabile, poi, il messaggio di Gatto ai tifosi: “Chiedo agli ultras azzurri e agli sportivi di starci sempre vicino, possono diventare l’arma in più. Per me sarà un onore indossare la maglia azzurra e far sì che la stessa possa essere portata il più in alto possibile. Considerate le premesse, secondo me ci sarà molto da divertirci. Per questo dico a tutti i ragusani: seguiteci e vivete assieme a noi questa stagione che si annuncia emozionante”. Gatto, proprio qualche giorno fa, è stato insignito del titolo di miglior centrocampista della stagione 2019-2020 del campionato di Promozione ai Penalty Awards.

