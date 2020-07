UNPLI a Modica per chiedere istituzione Pro Loco

Il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, accompagnato dall’Assessore alla Cultura, Maria Monisteri, ha ricevuto ieri a Palazzo S.Domenico la visita del neo presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco Italiane per la provincia di Ragusa, Giorgio Caccamo e del responsabile della Pro Loco di Chiaramonte Gulfi, Lucio Molè. I rappresentanti UNPLI hanno discusso con Sindaco ed Assessore dell’opportunità di costituire anche a Modica la Pro Loco, atteso che in provincia essa manca, oltre a Modica, solo a Pozzallo e Giarratana. Il neo presidente, da pochi giorni in carica, ha mostrato sin da subito idee chiare parlando di varie iniziative culturali finalizzate al rilancio dell’intero territorio ibleo post COVID. Dal canto loro i rappresentanti istituzionali di Modica hanno garantito la massima collaborazione al fine di istituire una Pro Loco affiliata UNPLI che possa lavorare in sinergia con le altre presenti nelle varie città iblee. Con oltre 6000 associazioni iscritte, l’UNPLI costituisce l’unico punto di riferimento nazionale per le Pro Loco, la prima fondata nel 1881, che attualmente contano su oltre 600 mila soci.

