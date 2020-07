Un centrocampista di qualità per il Ragusa Calcio. E’ Ambrogio

“E’ una mia scommessa personale”. E quando esordisce così il direttore sportivo che risponde al nome di Carmelo Bonarrigo c’è pochissimo altro da aggiungere. L’Asd Ragusa Calcio 1949 inserisce in organico, per la prossima stagione, anche il centrocampista classe 1998 Pierpaolo Ambrogio, ragusano doc. Proveniente dall’Usd Borgia 2007 nella Promozione calabra, Ambrogio è pronto a dare il massimo. “Per due ordini di motivi – sottolinea – in primis perché ho giocato in passato con la maglia azzurra, con il Città di Ragusa, quando abbiamo sfiorato la promozione in Eccellenza, perdendo la finale play off, e voglio riprendere il discorso interrotto. E poi perché stiamo parlando della squadra della mia città e quindi l’impegno non potrà che essere duplice”. Ambrogio, poi, aggiunge: “Naturalmente ringrazio il diesse e tutta la società per l’attestato di stima nei miei confronti. Farò del mio meglio per ripagarli sul campo con la massima grinta e determinazione. Bonarrigo mi conosce, assieme a lui ho giocato per due stagioni. E’ stata una esperienza esaltante. Poi, posso dire che i giocatori che finora la dirigenza ha ingaggiato sono di altissimo livello. Spero di essere all’altezza”. E intanto il presidente azzurro, Giacomo Puma, impegnato in questi giorni, assieme ai suoi collaboratori, ad allestire un organico che possa disputare al meglio il campionato di Eccellenza, dice: “Dopo appena due settimane di lavoro siamo riusciti, di concerto con la dirigenza e con lo staff tecnico, a completare quasi del tutto l’organico. Molte intese devono essere ancora ufficializzate ma è solo una questione formale. Ci riteniamo molto soddisfatti per i risultati finora concretizzati”. E poi aggiunge: “Stiamo cercando di assemblare una squadra con giocatori di qualità che nelle scorse stagioni si sono distinti per le loro caratteristiche e per campionati vinti. Ancora qualche altro colpo e l’organico sarà definitivo”. Anche il settore giovanile sembra essere partito alla grande. “Sono più di 100 i bambini provenienti da Ragusa e dai comuni limitrofi – continua il presidente Puma – che animeranno questo ambito. Sono soddisfatto anche della città che ha risposto in maniera eccellente contribuendo al rilancio del progetto Ragusa”.

Salva