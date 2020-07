Scicli. Per tre sabati raccolta straordinaria ingombranti e Raee

L’assessorato all’ecologia del Comune di Scicli ha organizzato tre giorni di raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti e dei Raee per sabato 25 luglio dalle 7 del mattino alle 12 nell’area mercatale di contrada Zagarone, per sabato 1 agosto, dalle 7 alle 12 nel parcheggio di via Merano a Donnalucata e per sabato 8 agosto dalle 7 alle 12 nel parcheggio di via Cleopatra a Cava d’Aliga.

