Regione finanzia parcheggio di interscambio di Marina di Ragusa

“Con la firma della Direzione generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità- dichiara l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida – abbiamo ricevuto ieri il decreto che ammette a finanziamento per 589.301,12 euro il progetto esecutivo del parcheggio di interscambio di Piazza Vincenzo Rabito (ex Piazza Padre Pio), a Marina di Ragusa. Realizzeremo così un’opera fondamentale per intercettare e convogliare importati flussi di traffico, decongestionandolo nei mesi estivi e non solo, vista la costante crescita demografica della frazione”.

