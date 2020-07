Validato dall’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, il progetto “Frontiere” che si avvale dei fondi FSE 2014/2020, area di disagio, presentato dal comune di Modica, come ente capofila del Distretto socio sanitario n° 45. Il progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo di € 394.848,00.

Esso è finalizzato alla promozione e all’attuazione in particolare sul territorio del Distretto n° 45 di azioni al fine di favorire l‘ inserimento socio-lavorativo, nonché il miglioramento delle condizioni lavorative e dell’occupabilità, nel settore turistico alberghiero e della ristorazione di immigrati e persone titolari di protezione internazionale, accolte nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

La richiesta di adesione al progetto “Frontiere” ha visto come soggetto proponente l’associazione culturale Centro Studi Ibleo ed è stato sottoscritto dal sindaco, Ignazio Abbate, il sei aprile del 2018 nella qualità di sindaco del comune capofila del Distretto n° 45.

Il progetto vede la CNA territoriale di Ragusa e l’associazione “La Sorgente” onlus come partner.

“Il finanziamento del progetto “Frontiere”, commentano il sindaco Abbate e l’assessore ai Servizi Sociali, Saro Viola, è un valido sostegno e un adeguato contributo alla politica della solidarietà e dell’accoglienza che da sempre ha caratterizzato le comunità politiche e sociali dei comuni del Distretto socio sanitario n° 45.

Attiveremo le azioni necessarie per concretizzare gli obiettivi del progetto con attività che cominceranno agli inizi del prossimo settembre”.

