Nuovi manti stradali, zone pedonali e attraversamenti rialzati

Nelle ultime settimane si sono alternati diversi cantieri un po’ in tutte le zone di Modica con particolare riferimento allo stato di conservazione dei manti stradali. Nell’ultima settimana sono stati asfaltati i tratti di strada della via Modica Giarratana (Mauto), C.da Fasana (Modica Alta), Via Cellina e Vanella 180 (Frigintini), Corso Mediterraneo, Via Andrea Doria e vie limitrofe (Marina di Modica). Dalla prossima settimana partiranno i lavori anche in Corso Garibaldi, Via Nuovo Macello, Via Trani, Via Trapani Rocciola, Via Pietro Nenni (I traversa via R.Partigiana) Piazzale Azasi, Via Nuova S.Antonio, Via Dente, Via Jacopo Ruffini, Via Cascino, Via Damiano Chiesa e collegamenti, Via Tazzoli, Via Oberdan. Le zone rurali interessate dai lavori sono comprese tra l’intersezione con via Modica Sampieri e C.da Formagiorgia, C.da S.Ippolito, C.da Zappulla, Passo Parrino Cava Ispica. “Un intervento a largo raggio – commenta il Sindaco – che si va a sommare ai lavori già fatti recentemente in Piazza Libertà, C.da Quartarella, C.da Musebbi, C.da Zappulla per mettere in sicurezza la viabilità in queste zone. Parliamo di decine di km di asfalto che rappresentano un ingente investimento per rendere più sicure le arterie stradali. Il filo conduttore è quello di intervenire in tutti i quartieri per risolvere le criticità più importanti. Ringrazio il lavoro sinergico e produttivo tra gli uffici Manutenzione diretti dal geom. Scollo e dall’Assessore Belluardo che continueranno anche nei prossimi mesi in altre zone di Modica già individuate, senza tralasciare interventi di riqualificazione del centro storico con la realizzazione di aree pedonali e abbattimento delle barriere architettoniche, come ad esempio in Via Sacro Cuore. Questa opera di manutenzione sarà accompagnata dall’installazione di diversi attraversamenti pedonali rialzati nei punti critici con più alta affluenza veicolare, individuati dal Comando della Polizia grazie anche alle segnalazioni dei cittadini. La loro realizzazione comincerà già nei prossimi giorni”.

