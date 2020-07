Ispica e Rotary Club più vicini, in visita il Governatore Costa

Visita di cortesia a Palazzo Bruno del governatore del Distretto Sicilia-Malta del Rotary, Alfio Di Costa e del segretario distrettuale Giuseppe Pitari. Ad accogliere gli ospiti il vice sindaco di Ispica Gianni Stornello e l’assessora al Turismo, Mary Ignaccolo. Il governatore Di Costa e il segretario Pitari erano accompagnati dalla presidente del Rotary Club di Ispica Pozzallo, Corradina Alfieri, dal prefetto del club Giuseppe Caschetto, dal tesoriere Maurilio Fava e dalla socia Melinda Garofalo. L’incontro, inquadrato in una serie di visite dei vertici rotariani nei comuni del distretto, è stato utile per rinsaldare la collaborazione fra Comune di Ispica e Rotary Club che ha sempre manifestato grande attenzione per alcune necessità della collettività cittadina, soprattutto in ambito sociale e culturale. Il governatore Di Costa ha evidenziato le priorità dell’azione svolta dal Rotary, puntando l’accento sull’ambiente che rappresenta il nuovo campo di intervento del Rotary ai vari livelli. Proprio in virtù di questa priorità, Il Rotary Club Ispica Pozzallo ha svolto nei giorni scorsi la pulizia della spiaggia di Ciriga che nel litorale ispicese si distingue per l’unicità ambientale e il suo valore archeologico. Ulteriori interventi in città sono previsti per iniziativa del Rotary Club di concerto con l’Amministrazione comunale: i particolari saranno definiti nei prossimi giorni. Per tutto questo parole di ringraziamento sono state rivolte agli ospiti dal vice sindaco Stornello che ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione comunale nel favorire lo svolgimento delle attività del club service a vantaggio della collettività ispicese.

Al Comune di Ispica il governatore Di Costa ha donato il nuovo gagliardetto del Rotary. Al governatore Di Costa e al segretario Pitari il vice sindaco ha invece consegnato dei prodotti a base di carota novella IGP: i biscotti, il carotello e la confettura di carota. Donata anche una copia di “Cronache & Storie” di Salvatore Puglisi, una raccolta di articoli su Ispica e personaggi locali scritti negli anni dal giornalista ispicese. Il vice sindaco ha anche consegnato una targa di ringraziamento per l’impegno in favore della città, alla presidente del Rotary Club Pozzallo Ispica, Corradina Alfieri.

