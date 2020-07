Incidente mortale sulla Rosolini-Ispica. Condanna a sette anni

Condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio stradale Angelo Runza, 23 anni, di Rosolini, è stato condannato dal Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Ragusa, Ivano Infarinato, a sette anni e otto mesi di reclusione. Il giovane era accusato di omicidio stradale per l’incidente mortale avvenuto sulla Rosolini-Ispica nella notte tra il 28 ed il 29 gennaio scorso in cui persero la vita Cristian Minardo, 22 anni, la sua fidanzata, Aurora Sorrentino , 22 anni e la madre della ragazza, Rita Barone, di 54, tutti rosolinesi.

Secondo l’accusa, le tre vittime erano a bordo di una Toyota Yaris mentre Angelo Runza era alla guida di una Fiat Punto. Accertamenti e analisi successivi allo schianto svelarono che l’imputato, rimasto ricoverato per settimane in un ospedale di Catania, aveva assunto delle sostanze alcoliche.

Il Gup ha anche condannato il giovane di Rosolini, assistito dall’avvocato Giovanni Giuca, al risarcimento dei danni alle parti civili ed alle spese processuali.

