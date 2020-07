Volley Modica, arriva dal Grotte Antonino Imbesi.

Il progetto giovani, legati al territorio siciliano, della Volley Modica, continua con l’arrivo di Antonino Imbesi. Nato a Messina, classe 98’, è sicuramente in linea con le caratteristiche cercate dalla società, un giovane con buona esperienza e ottime speranze future.

Il ragazzo ha militato nella BCC Castellana Grotte in A2 nell’ultima stagione, poi fermata dall’emergenza per il Covid-19 ed ha un passato tra le fila del Club Italia. Una vera scommessa per la società che ha creduto sulle qualità di questo ragazzo e sulle sue possibilità di crescita in un campionato di alto livello e sotto la guida di Giuseppe Bua.

Proprio Bua ha espresso le sue impressioni sul ragazzo: “Possiamo dire che è una nostra scommessa, ma c’è l’impressione, netta, che possa fare bene. Fisicamente è pronto, bisogna far lavorare i giovani come lui e dargli fiducia, sono convinto che tutto questo avrà i risultati sperati”.

Dal canto suo Imbesi ringrazia la società per la scelta: “Sono felice di far parte di questo gruppo e di tornare in Sicilia dopo tanti anni. Ringrazio la società per la fiducia che ha riposto in me e non vedo l’ora di iniziare questa grande avventura. Mi auguro di vedere presto gli spalti pieni perchè credo che il pubblico è sempre il settimo uomo in campo”.

Prosegue, dunque, la composizione di una rosa giovane e di qualità da mettere a disposizione del coach, con l’obiettivo di mettere in risalto la società e l’intera città di Modica, facendo crescere l’entusiasmo dei tifosi e dare risalto alla loro passione per questo sport.

Salva