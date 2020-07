Santa Croce Camerina tra i comuni virtuosi per la differenziata

Anche Santa Croce Camerina rientra tra i 390 comuni siciliani ad ottenere dalla Regione Siciliana il riconoscimento per la buona gestione dei rifiuti urbani e nella raccolta differenziata. Il raggiungimento della soglia del 63% per l’anno 2019, e del 71% nel 2020, rappresenta per il piccolo centro camarinense un dato lusinghiero in rapporto alla sua popolazione, nonostante le gravissime difficoltà che l’Amministrazione sta affrontando per il conferimento dell’umido.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri a Catania, nella sala delle Ciminiere alla presenza dell’assessore regionale all’Energia e ai servizi di Pubblica Utilità, Alberto Pierobon. A ritirare il premio in rappresentanza del Comune di Santa Croce, l’assessore Patrizia Mandarà.

“Abbiamo ritirato – commenta il Sindaco Giovanni Barone -, un riconoscimento figlio di un grande lavoro svolto negli ultimi tre anni dalla mia amministrazione. Un riconoscimento che evidenzia un’ottima raccolta differenziata ed una ‘razione’ umida eccellente ed in grande quantità. Basti pensare che dalle 12/14 tonnellate settimanali nel periodo invernale, si passa a più di 50 tonnellate a settimana nel periodo estivo. Questo abnorme aumento di ‘umido’ ci mette in seria difficoltà per il conferimento al punto che siamo stati costretti a stipulare un contratto con una ditta che ce lo trasferisce in Calabria. Mentre per quanto riguarda l’indifferenziato, il quantitativo eccedente che non possiamo conferire a Cava dei Modicani, siamo costretti a portarlo ad Alcamo. E si tratta per lo più di rifiuti indifferenziati, raccolti dalle micro discariche sparse per tutto il territorio e che quotidianamente ripuliamo. Nonostante le difficoltà siamo certi che il prossimo anno saremo ancora tra i comuni con una percentuale di differenziata ben oltre il 65%.”

“Un risultato straordinario quello attestato dalla Regione e se penso da dove siamo partiti (con percentuali dal 2012 al 2017 che non superavano il 15%, da medioevo), questo importante riconoscimento evidenzia un lavoro certosino dell’amministrazione che rappresento. Dal 2018 abbiamo iniziato con il ‘porta a porta’ razione in città e zona Torre di Mezzo. E sempre nel 2018 abbiamo tolto i cassonetti.”

“Questo è un grande problema – come ha affermato a Catania l’assessore Mandarà – e confidiamo nell’apertura del centro di compostaggio di Vittoria che dovrebbe essere consortile per i comuni iblei. Fino ad allora saremo costretti per tutto il periodo estivo a conferire fuori regione, in Calabria, al fine di scongiurare che l’umido rimanga davanti le abitazioni.”

Intanto per domani (domenica 19-7) ci sarà un’azione dimostrativa in contrada Muraglie con i volontari del presidio ambientale che faranno una raccolta simbolica di vetro, carta e plastica per sensibilizzare tutti ad una corretta differenziata.

