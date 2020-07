Nel pomeriggio di ieri, i Sindaci di Pozzallo, Scicli e Chiaramonte Gulfi, si sono incontrati con il Direttore Generale dell’ ASP di Ragusa per discutere sulle problematiche riguardanti i Presidi Territoriali di Emergenza (PTE) della Provincia di Ragusa. I primi cittadini hanno rappresentato al manager la grande preoccupazione delle loro comunità per l’assenza, in alcuni turni di guardia, del personale medico nelle postazioni e nelle ambulanze. Inutile sottolineare , che si tratta di servizi che hanno il compito di affrontare tutte le emergenze sanitarie e quindi anche di salvare la vita di tanti cittadini.

Il Coronavirus ha costretto tutte le autorità politiche Italiane a ripensare l’organizzazione sanitaria del nostro paese e la nuova linea governativa, in materia sanitaria , si muove verso politiche che devono avere come obiettivo primario il potenzi amento dei servizi di Emergenza – Urgenza come Terapie Intensive , Pronto Soccorso e PTE.

Nella nostra Regione bisogna iniziare subito a privilegiare una politica d i potenziamento dei servizi di emergenza aumentando ne posti letto e personale sanitario. Per quanto riguarda i PTE della provincia di Ragusa, i tre Sindaci invitano il Direttore Generale a compiere ogni sforzo che deve tendere alla copertura di tutti i turni dei PTE con personale medico H24.

Tutto ciò è possibile aprendo un importante confronto con i medici stessi e garantendo loro le sacrosante risposte economiche per il delicatissimo compito che svolgono al servizio delle nostre comunità. Una soluzione di tariffe maggiorate d elle ore di straordinario, potrebbe essere la giusta soluzione ad una problematica importantissima che riguarda la salv aguardia di tante vite umane. Chiediamo a l Direttore Generale Aliquò di adoperarsi di conseguenza e quindi a dar nell’immediato le risposte ai tre Sindaci e alle comunità di tutta la provincia di Ragusa. I tre Sindaci si incontreranno i primi giorni della prossima settimana per verificare l’effettiva e piena funzionalità dei PTE.

Salva