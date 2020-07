Pozzallo. Chiuso esercizio commerciale. Ammatuna: “Tolleranza zero”

Con provvedimento del Questore di Ragusa è stata sospesa la licenza amministrativa di pubblico esercizio di somministrazione di bevande ed alimenti ad un esercizio

commerciale di Pozzallo. Al titolare viene contestata la mancata vigilanza per il corretto svolgimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il pubblico esercizio rimarrà chiuso per 15 giorni. Il mantenimento dell’ordine pubblico e del corretto smaltimento dei rifiuti (bottiglie, bicchieri, ecc.), afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, non può essere compito soltanto del Comune, ma anche di tutti i titolari dei pubblici esercizi per la libera e ordinata convivenza civile. Un complimento mio personale va all’Arma dei Carabinieri di Pozzallo, che sono stati impegnati in questa operazione e a quelli che quotidianamente assicurano il controllo del territorio della nostra città. Un appello a tutti, conclude Ammatuna, per fare in modo che l’estate 2020 a Pozzallo possa trascorrere nel migliore dei modi possibili.

Salva