M5S su impianto sportivo villaggio Gesuiti a Marina di Ragusa.

Il consigliere comunale M5S Ragusa Sergio Firrincieli, capogruppo del Movimento Cinque Stelle a Ragusa, ha presentato una richiesta d’accesso agli atti con risposta urgente riguardante l’impianto sportivo situato al villaggio Gesuiti a Marina di Ragusa. La richiesta è stata rivolta al sindaco Cassì, all’assessore comunale allo Sport, all’assessore comunale ai Lavori pubblici e al segretario generale.

“Ritengo opportuno – sottolinea Firrincieli – che per potere svolgere al meglio il nostro ruolo nell’ambito del mandato elettivo che ci hanno destinato i ragusani, con riferimento all’impianto sportivo in questione, di cui nelle prossime ore sarà inaugurata una tensostruttura per il tennis, si debba avere la possibilità di potere contare sul certificato di ultimazione dei lavori e sul certificato di regolare esecuzione degli stessi oltre che sulla relazione conto finale. Ecco perché abbiamo inoltrato all’amministrazione comunale questa richiesta urgente di accesso agli atti con l’auspicio che la stessa possa essere soddisfatta così da dissipare tutti gli interrogativi che potrebbero eventualmente emergere sull’opera in questione. Siamo certi che le risposte arriveranno ma attendiamo con ansia di poterci confrontare sulla documentazione cartacea che entrerà in nostro possesso”.

