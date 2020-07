Stabilizzate altre 90 figure professionali. Cisl FP “Bene così”

La segreteria generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa evidenzia l’importante lavoro svolto dall’azienda sanitaria provinciale iblea che, nel fornire il giusto riconoscimento alla professionalità di numerosi lavoratori del comparto Sanità, ha deciso di stabilizzare novanta persone. Si tratta di 5 tecnici di radiologia, 4 tecnici di laboratorio, 3 fisioterapisti, 2 infermieri pediatrici, 18 infermieri, 7 autisti, 1 cuoco, 45 operatori sociosanitari, 5 ausiliari. “A nome dell’intera organizzazione sindacale – sottolinea il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi – intendo rivolgere un plauso all’operato del manager, Angelo Aliquò, dei suoi collaboratori e, in particolare, della responsabile dell’ufficio Risorse umane, Rosaria Sigona, per la celerità del lavoro svolto che ha consentito di chiudere una importantissima partita. Ci speravamo, e parecchio, così come abbiamo avuto modo di sollecitare in svariate occasioni, che venisse garantita la dignità occupazionale a queste persone che si sono già impegnate, pur non avendo certezza del proprio futuro professionale e familiare, a vantaggio dell’azienda sanitaria, dimostrando sul campo la propria professionalità negli ambiti di pertinenza. Stiamo, insomma, parlando di figure professionali che sono state stabilizzate dopo avere svolto nella maniera più adeguata la propria attività, fornendo un contributo sostanziale alla crescita dell’Asp di Ragusa e, quindi, a migliorare le condizioni di servizi sanitari di assistenza e cura del territorio ibleo. Si tratta di un percorso che finalmente si chiude, dopo numerosi alti e bassi, e che testimonia l’attenzione della direzione generale nei confronti delle istanze avanzate dal sindacato, come la Cisl Fp non ha mancato di fare più volte. Adesso confidiamo nella sensibilità del direttore generale affinché rivolga le stesse attenzioni per il personale Asu che da troppi anni attende una stabilizzazione meritata e necessaria”.

