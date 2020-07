Ragusa. Firmata una convenzione tra SNAG-Confcommercio e Comune

Il Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai – Confcommercio della provincia di Ragusa è il primo degli organismi ad avere riposto all’avviso pubblico del Comune sottoscrivendo con l’Ente una convenzione per la diffusione sul territorio di punti di rilascio di certificati anagrafici.

Stamane infatti presso la Sala Giunta il presidente provinciale SNAG-Confcommercio Rosario Puma ed il dirigente del Settore I – Affari Generali – Francesco Lumiera, alla presenza del sindaco Giuseppe Cassì e dell’assessore allo sviluppo di comunità Giovanni Iacono, hanno sottoscritto la convenzione che consentirà alle edicole del territorio comunale di potere rilasciare certificati anagrafici.

L’avvio del servizio da parte delle edicole del territorio sarà preceduto da un breve corso di formazione degli edicolanti a cui sarà consentito l’accesso alla rete telematica dell’anagrafe del Comune di Ragusa.

“La convenzione che abbiamo sottoscritto con SNAG-Confcommercio – dichiara l’assessore allo sviluppo di comunità Giovanni Iacono – ci consente di continuare il percorso di decentramento amministrativo avviato da questa Amministrazione per rendere più efficienti e snelli i servizi che devono essere resi in favore dei cittadini. Abbiamo da tempo attivato il servizio di certificazione online che circa il 40% dei cittadini utilizza; per questo motivo abbiamo deciso di prevedere una nuova forma di decentramento che consentirà a chi ha necessità di richiedere un certificato anagrafico di rivolgersi, in alternativa agli sportelli del Comune, alla rete che abbiamo voluto creare nelle edicole del territorio, grazie alla convenzione che il Sindacato Nazionale Autonomo degli Edicolanti ha deciso di sottoscrivere con il Comune”.

