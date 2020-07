Monterosso Almo. Dal 15 Luglio riapre la piscina Comunale

Anche quest’anno nel borgo Monterosso Almo riapre la piscina comunale scoperta. Unica in tutta la provincia, a cinquecento metri circa dal centro abitato, è circondata da tanto verde ed è fornita di tutti i servizi. Si terranno corsi di nuoto per ragazzi ed anziani con la presenza di esperti istruttori di nuoto. La piscina è lunga 25 metri per 10 di larghezza con ben cinque corsie a disposizione. L’ingresso avrà i seguenti orari: di mattina dalle 10 alle 13, nel pomeriggio delle 15 alle 18,30. La struttura in queste settimane è stata oggetto di manutenzione straordinaria . Si prevede, come per gli altri anni, un boom di presenze non solo di persone provenienti dai paesi limitrofi di Giarratana, Buccheri, Vizzini e Chiaramonte Gulfi , ma anche di turisti e viaggiatori che ci si augura nei mesi estivi frequenteranno sempre più spesso la cittadina di Monterosso Almo. Comunque dovranno attuarsi tutte le regole previste dalla attuale normativa per il Covid 19. Il sindaco ha ribadito che l’Amministrazione comunale organizzerà delle serate musicali.

